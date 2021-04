Lan Marie Berg frykter norsk klimasabotasje

– Jeg ønsker meg en tydelig garanti fra regjeringen for at Norge ikke vil motarbeide forslag om å stanse subsidier til fossil energi eller begrensninger på oljeboring i Arktis, sier Berg.

Hun mener regjeringens oljepolitikk skader det globale klimasamarbeidet.

– Jeg er bekymret for at den norske regjeringens aggressive oljepolitikk bidrar til å sabotere framdriften på Bidens toppmøte, sier MDG-profilen, som er byråd for miljø og samferdsel i Oslo og MDGs førstekandidat i hovedstaden.

– Norge er et lite land, men vi er en stormakt som energinasjon og som en sentral aktør i Arktis-samarbeidet, der Biden ønsker et moratorium mot oljeleting, sier hun.

Klimainitiativer

Berg trekker fram flere klimainitiativer fra president Joe Biden som kan bli ubehagelige for oljenasjonen Norge:

* Biden har stanset tildelingen av nye olje og gass-lisenser på føderal grunn i USA og innført et moratorium på petroleumsvirksomhet lengst nord i Alaska.

* Biden har også varslet at han vil jobbe for et globalt moratorium på boring offshore i Arktis.

* I tillegg har Biden varslet at han vil jobbe for en stans i subsidieringen av fossile brensler.

– Det regjeringen burde gjøre på toppmøtet, var å omfavne initiativet til å stanse med oljeleting i Arktis, og melde om at Norge følger etter Danmark, Frankrike, New Zealand og stanser med leting etter enda mer olje og gass, sier Berg.

MDGs landsmøte gikk tidligere i vår inn for full stans i tildelingen av nye letelisenser i Norge og utfasing av norsk olje- og gassvirksomhet innen 2035.

Motsatt fortegn

Også fra Fremskrittspartiet kommer det en bønn til statsministeren.

Men da med helt motsatt fortegn.

– Biden har vært tydelig på at han ønsker innstramninger i leting og utvinning av olje nord i Alaska og i Arktis. Jeg frykter at han vil forsøke å overføre denne forbudslinjen til andre nordlige steder i verden, som for eksempel i Barentshavet, sier Frps energi- og miljøpolitiske talsperson Terje Halleland.

Han ber statsministeren være krystallklar overfor USA på at Norge ikke vil stanse letingen sør for iskanten.

Eksempel til etterfølgelse

Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, mener statsministeren burde la seg inspirere.

– Det er ikke hver dag vi vil anbefale Norge å følge USAs eksempel, sier Pleym.

– Men når en president har så høye klimaambisjoner for Arktis som det Biden har signalisert, må Solberg spille på lag og ikke være en bremsekloss.

SVs partileder Audun Lysbakken frykter at Norges troverdighet kan stå på spill.

– Norges troverdighet ute er avhengig av hva vi gjør hjemme, og spagaten blir veldig stor hvis vi både skal heie på andre land som kommer i gang med det grønne skiftet, og samtidig investere i mer fossil energi selv, sier Lysbakken til NTB.

– Jeg er ofte opptatt av at Erna Solberg ikke skal høre for mye på USA. Men det vil være litt leit om hun skal la være å gjøre det i denne saken, fortsetter han.