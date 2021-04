Brann i bobil spredte seg til hus i Rauma

Politiet i Møre og Romsdal meldte om brannen på Twitter litt er klokken to natt til torsdag.

Beboerne i huset har selv tatt seg ut og skal ikke være skadd. Brannmannskaper fra både Åndalsnes og Lesjaskog er involvert i slukkearbeidet og det kommer også en egen tankbil til området.

Litt før klokka fire natt til torsdag opplyser politiet at slukkearbeidet fortsatt pågår, og at en person er sendt til legevakten for sjekk, men at vedkommende framstår som uskadd.

På grunn av slukningsarbeidet er E136 Rauma ved Trøa på strekningen Åndalsnes – Dombås stengt, melder Vegtrafikksentralen.

Det vil være manuell dirigering på E136 en stund fremover, samt tidvis stengt, ifølge politiet.