Rakkestad og Ås ønsker lettelser i koronatiltakene før helgen

Torsdag håper begge kommunene på at regjeringen letter på tiltakene i de to kommunene, skriver Dagbladet.

Rakkestad kommune har tidligere bedt om å få bli satt ned fra det strengeste tiltaksnivå 5A til 5B, men fått nei.

– Vi har gitt klar beskjed om at vi ble feilplassert sist gang da vi måtte fortsette med tiltaksnivå 5A. Vi forventer betydelige lettelser, og vi ønsker at det skjer før helga, sier ordfører Karoline Fjeldstad (Sp) til avisen.

Ordfører Ola Nordal (Ap) i Ås sier at det viktigste for dem er å ha et tiltaksnivå som samsvarer med tiltaksnivået som nabokommunene har.

De nærmeste kommunene, Frogn og Vestby, har hatt tiltaksnivå 5B siden 12. april.