Det bekrefter ordfører Jørgen Vik (Ap) i Lillestrøm kommune til Romerikes Blad onsdag kveld.

Byggeplassen det har vært utbrudd hos, er Dovrekvartalet i sentrum av byen.

– Det er foreløpig ti personer som jobber på byggeplassen som har testet positivt, sier Vik.

Torsdag skal de masseteste rundt 200 ansatte.

– Vi har oversikt over situasjonen og kommuneoverlegen har tatt de grepene som er nødvendige for å få kontroll over smitteutbruddet, sier Vik.