Ingen nye gater skal oppkalles etter menn i Bergen

I et forslag 20. april går byrådet inn for to punkter. Først etableres et prosjekt for å øke antall gater, plasser og kommunale anlegg som tildeles navn etter kvinner. Deretter går de inn for at ingen nye gater, plasser eller kommunale anlegg skal oppkalles etter menn før kjønnsbalansen i navnsettingen er betydelig endret.

– Dette er kjempeviktig for det er en ekstrem ubalanse i dag. En grov gjennomgang jeg har gjort viser at 90 prosent av navngitte gater i Bergen er oppkalt etter menn, 10 prosent er oppkalt etter kvinner, sier byråd Katrine Nødtvedt (MDG) for kultur, mangfold og likestilling til Bergens Tidende.

Saken skal behandles og endelig vedtas i byrådet torsdag neste uke, ifølge Dagbladet. Saken behøver ikke å behandles i bystyret. Høyre er blant partiene som er uenige i byrådets bestemmelse.

– Bergen har levert kunstnere og musikere, akademikere og krigshelter i verdensklasse. Man kan si mye om byrådets gatenavnforbud, men noen verdig måte å hedre vår historie på er det i alle fall ikke, sier Høyres Charlotte Spurkeland.

I bakgrunnen for forslaget heter det at viktige menn gjennom historien har fått mange gater i Bergen oppkalt etter seg.

«Det er dem vel unt. Men det er også mange kvinner som ikke har fått sin fortjente plass i det bergenske gatebildet ved å få gater, veier eller plasser oppkalt etter seg. Det er på tide å rette opp mannsdominansen i gatebildet!».