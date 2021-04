Dagens Næringsliv frifunnet for ærekrenkelser

Saken omhandlet en artikkel om at Tinn kommune hadde anmeldt et selskap kontrollert av Diskerud for mulig korrupsjon. Artikkelen fulgte opp med artikkelen «Lånehaien» fra 2014 der Diskeruds «kontroversielle utlån i gråmarkedet» ble satt i søkelyset, skriver Journalisten.

Tingretten konkluderte med at publiseringen innebar en ærekrenkelse, men ikke at den var rettsstridig som følge av ytringsfriheten.

– Det er ved vurderingen i vår sak særlig lagt vekt på den allmenne interesse saken hadde, herunder i å koble Diskerud selv til saken. Det er i artikkelen videre tatt en rekke forbehold, og det konkluderes ikke endelig når det gjelder hva som vil bli utfallet i saken. Journalistene bygget på et grundig faktisk grunnlag for det som ble publisert, heter det i dommen.

Journalistene Gøran Skaalmo og Knut Gjærnes fikk Skup-diplom for artikkelen «Lånehaien».