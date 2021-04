Erna Solberg før klimatoppmøtet: – Signalene fra USA er veldig bra

– Signalene fra USA er veldig bra. Selv om utslippene har gått ned i USA de senere årene, er det fortsatt viktig at USA nå i større grad vil bli med og ta ansvar internasjonalt for teknologiutvikling og utslippskutt, sier Solberg i en skriftlig uttalelse til NTB.

Hun mener også det er positivt at Kinas president Xi Jinping nå har bekreftet at han vil delta på klimatoppmøtet som USAs president Joe Biden har tatt initiativ til denne uka.

– Vi er avhengige av at Kina og USA samarbeider om Kina, sier hun.

Nye mål

I forbindelse med klimatoppmøtet er det ventet at Biden vil kunngjøre et nytt amerikansk mål om kutt i klimautslippene på 50 prosent innen 2030.

Fra før har han varslet stans i letingen etter olje og gass på føderal grunn.

Storbritannias statsminister Boris Johnson har for sin del ladet opp til klimatoppmøtet med et ferskt mål om kutt i klimautslippene på hele 78 prosent innen 2035, mens EU onsdag morgen nådde enighet om et tidligere varslet mål om netto utslippskutt på 55 prosent innen 2030.

Solberg kommer derimot ikke med noen signaler om en oppjustering av Norges klimamål.

– Vi har allerede levert inn et forsterket klimamål, noe som gjør at vi har blant de mest ambisiøse klimamålene i verden, sier hun.

– Nå blir det viktigste å nå de målene vi har satt oss.

Det norske klimamålet er et kutt på 50–55 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Dette skal skje i samarbeid med EU.

Taus om letestans

NTB har spurt statsministeren om hun vil la seg inspirere av Biden og innføre letestans for olje og gass. Det unnlater hun å svare direkte på.

I stedet viser statsministeren til de norske målene om kutt i utslippene fra olje- og gassproduksjonen.

– Norsk sokkel har verdens strengeste klimaregime. Sektoren er underlagt både høy CO2-avgift og kvoteplikt. Vi er ikke i mål, utslippene skal videre ned. Olje- og gassnæringen selv har satt et mål om å kutte utslippene med 40 prosent innen 2030, og videre redusere til nær null i 2050, sier Solberg.

Hun legger til at klimaproblemet er globalt og kun kan løses gjennom globalt samarbeid.

Innovasjon

Solberg er én av 40 stats- og regjeringssjefer som Biden har invitert til å delta på klimatoppmøtet, som arrangeres digitalt torsdag og fredag.

Hun skal også holde et innlegg under en sesjon om innovasjon i det grønne skiftet. Der er det ventet at Solberg blant annet vil løfte fram den norske elbilsatsingen, Langskip-prosjektet for fangst og lagring av CO2 og utbygging av havvind.

Solberg mener omstillingen vekk fra olje og gass gir Norge nye muligheter.

– Vi bruker kompetanse fra olje- og gassnæringen til nye områder, som havvind, CO2-håndtering og grønn skipsfart, påpeker hun.