Far til avdøde ble forsøkt lokket inn i garasje av tiltalte i Nittedal-rettssaken

– Jeg har gjort dette her, sa den tiltalte mannen i Nedre Romerike tingrett, ifølge VG.

Mannen i 40-årene er tiltalt for å ha drept trebarnsfaren Kristian Løvlie i en garasje i Nittedal 27. mai i fjor med 18 knivstikk i halsen, brystet og ryggen.

Han har også tidligere erkjent straffskyld for drapet. I en rettspsykiatrisk undersøkelse av den tiltalte er det konkludert med at han var tilregnelig på drapstidspunktet.

Aktor: Økonomi sentralt for drapet

Mannen leide en enebolig av et selskap som Løvlie drev sammen med sin far, og påtalemyndigheten mener at Løvlie ble drept i en garasje tilknyttet denne boligen. Han ble funnet død i tiltaltes bil på en parkeringsplass på Rotnes i Nittedal dagen etter drapet.

Påtalemyndigheten mener leieforholdet og tiltaltes økonomi er sentralt for å forklare drapet. Blant annet hadde han aldri betalt et avtalt depositum for boligen på 57.000 kroner.

Den dreptes far forklarte i retten at han ble forsøkt lokket inn i tiltaltes garasje rundt tre uker før drapet, på lignende vis som sønnen ble det, skriver Romerikes Blad.

Løvlie skal ha gått inn i garasjen fordi tiltalte trengte hjelp til å fikse en gressklipper, mens faren ble bedt om hjelp til å reparere et elektrisk anlegg inne i en carport.

– Han (tiltalte journ.anm.) var ute etter vår familie. Om det var meg eller Kristian spilte ingen rolle, forklarte faren i retten.

Forsvarer: Drapet skjedde i affekt

Den drapstiltalte mannens forsvarer, advokat Trygve Staff, mener drapet må ses på som en helt uforståelig handling og at det må ha skjedd i affekt.

– Det har skjedd en skrekkelig tragedie som han for alt i verden skulle ha hatt ugjort. Han forstår ikke selv hvordan dette kunne skje, sa Staff til NTB før rettssaken startet.

Den tiltalte forklarte for retten at han bare husker deler av drapshandlingen, skriver TV 2. En diskusjon om leieforholdet og økonomi skal ha skjedd rett i forkant av drapet, ifølge tiltalte.

– Jeg hadde sendt falske mailer og løy masse om det, forklarte han.

Rettssaken er berammet i Nedre Romerike tingrett fram til 28. april.

Samboeren: – Han var klippen min

Den dreptes samboer beskrev i retten Løvlie som en mann som var glad i trening og friluftsliv, ifølge Romerikes Blad. De hadde fått sitt tredje barn rundt en måned før han ble drept.

– Livet var komplett etter vi fikk vårt tredje barn. Vi fikk kjenne på den lykken i 27 dager, fortalte samboeren fra vitneboksen.

Hun forklarte at verden raste sammen da hun tidlig på morgenkvisten 28. mai i fjor fikk dødsbudskapet fra en lege.

– Han var tryggheten min. Klippen min. Han var min store kjærlighet, og det kommer han alltid til å være, sa samboeren.