Drapsofferet i Tønsberg ringte selv politiet: – Fremstår ikke som et tilfeldig offer

Politiet fikk melding om hendelsen på Kilen klokken 22.14 tirsdag kveld.

– Personen tok selv kontakt med nødtelefonen og sa at han muligens var skutt , sier politistasjonssjef Øystein Holt til TV 2.

Mannen i begynnelsen av 30-årene var ved bevissthet da ambulansepersonell tok hånd om ham. Han ble fraktet til sykehuset i Vestfold, men døde på sykehuset, opplyste Sørøst politidistrikt klokka 1.33 natt til onsdag.

Kriminelt miljø

Mannen er kjent av politiet fra før, men ikke for noen alvorlige saker.

– Avdøde var knyttet til et kjent kriminelt miljø i Tønsberg, og slik vi ser det, fremsto han ikke som et tilfeldig offer, sier Holt i en pressemelding.

Personer NTB har snakket med, forteller at hendelsen skjedde etter at drapsofferet og gjerningsmannen kom ut fra Brun og Blid i Kilengaten 18 etter å ha kranglet.

Det er et overvåkingskamera like ved der hendelsen skal ha skjedd.

Brun og Blid deler inngang med flere andre forretninger, blant annet en frisør og et apotek. Disse var derimot stengt på tidspunktet, mens Brun og Blid holder åpent til klokken 23.

Politistasjonssjef Holt understreker i pressemeldingen at det framstår som at åstedet var tilfeldig.

– Det er viktig for oss å presisere at det ikke er noe som tilsier at området dette skjedde i, skal være utrygt for dem som bor og oppholder seg der, sier han.

Etterlyser vitner

– Vi etterforsker bredt og har mye arbeid som gjenstår, sier Holt.

– Politiet ønsker i den sammenheng å komme i kontakt med alle som har vært på Kilenområdet langs Slagenveien mellom klokken 21 og klokken 23. Vi ber personer som har tips til politiet eller har vært i området på det aktuelle tidspunktet, om å ringe politiets tipstelefon 476 96 500.

– Det skjedde på et tidspunkt da det fremdeles var åpne butikker. Vi jobber også med å hente inn video, og vi ser på alternativer for trafikken ut fra stedet, sa politiadvokat Fredrik Borg Johannessen i 9-tiden torsdag.

Kripos ble bedt om å yte bistand i saken, men Johannessen opplyste til NTB torsdag morgen at de var ferdig på stedet, som nå er frigitt av politiet.

Bilbrann

En bil tok fyr på Sem i Tønsberg ved 0.40-tiden natt til onsdag. Pedersen sa til Tønsbergs Blad i morgentimene at de ser på en mulig sammenheng mellom hendelsene.

Ved 3-tiden ble en mann pågrepet ved Herstad skole i Tønsberg, skriver avisa.

– Politiet etterforsker dette som separat sak og har per nå ingen holdepunkter for at disse sakene er knyttet sammen, skriver politiet i pressemeldingen.