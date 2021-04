Grottefesten i Oslo fortsatt under etterforskning

– Vi venter blant annet på en større kartlegging fra OUS angående skadene på pasientene, og det gjenstår en del avhør, sier politiadvokat Christian Stenberg til Avisa Oslo.

Fem personer er siktet etter grottefesten, samtlige nekter straffskyld.

Stenberg sier de fem blant annet er siktet for å ha tatt opphold på et sted de ikke hadde lov til å være, og for uaktsom forvoldelse av betydelig skade på andre.

– Det som setter dem i siktet-posisjon, er at vi har ansett dem for å være arrangører eller medvirkere, sier politiadvokaten.

– Vi håper på en avgjørelse før sommeren, og at vi da er ferdige med etterforskningen.

Totalt 27 festdeltakere ble kjørt til sykehus med mistanke om kullosforgiftning etter festen i en bunker på St. Hanshaugen i Oslo natt til 30. august. To personer fikk påvist hjerneskader. Politiet har anslått at inntil 200 personer deltok på festen.