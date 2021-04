Solberg og Støre i debatt

Statsminister Erna Solberg (H) møter Ap-leder Jonas Gahr Støre digitalt i debatt på High North Dialouge-konferansen i Bodø tirsdag ettermiddag. Med i debatten er også to representanter for ungdomspanelet for nordområdene.

Pressemøte før SVs landsmøte

SV holder sitt landsmøte til helgen. Det gjennomføres digitalt, men partiledelsen er til stede på Scandic Hamar. I forkant av dette holder partiet pressemøte tirsdag, digitalt og i Stortinget fra klokken 11.

EU-avgjørelse om Janssen-vaksinen

EUs legemiddelbyrå (EMA) kommer med en oppdatert anbefaling om Janssen-vaksinen fra Johnson & Johnson tirsdag. Vaksinen ble godkjent for bruk av EMA 11. mars, men er ennå ikke tatt i bruk i Europa. Meldinger om mulige bivirkninger har fått USA til å sette vaksinen på vent.

Sørloths Leipzig mot Köln

Den norske spissen Alexander Sørloth og hans RB Leipzig ligger forholdsvis trygt plassert på 2. plass bak Bayern München i Bundesliga. Tirsdag kveld møter laget Köln, som kjemper for overlevelse helt i andre enden av tabellen.