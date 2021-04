Hareide forlenger kjøp av et minimumstilbud av flyruter ut mai måned

Samferdselsdepartementet har valgt å benytte seg av muligheten til å forlenge varigheten av de gjeldende avtalene for kjøp av et minimumstilbud av flyruter på strekninger som før pandemien ble drevet på kommersielle vilkår.

Rutene dette gjelder er Oslo-Florø, Oslo-Ørsta/Volda, Stokmarknes-Bodø, Stokmarknes-Tromsø, Tromsø-Vadsø, Tromsø-Hammerfest, Tromsø-Alta, Tromsø-Kirkenes og Stord-Oslo.

– Det er viktig for oss å sørge for å opprettholde et tilstrekkelig flytilbud for de reisende fram til markedene normaliserer seg, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

– Vi ønsker å sikre en konkurransedyktig norsk luftfartsbransje også etter corona, fortsetter han.

Forlengelsen gjelder ut mai måned, men departementet har anledning til å videreføre kjøpet ut juni måned dersom det er behov for det, skriver de videre.