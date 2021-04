Krevende forhold gjør søket etter savnet 24-åring i Salhusfjorden vanskelig

Gjennom helgen har både politiet, brannvesenet, Røde Kors og flere frivillige lett etter 24 år gamle Nicolai Øvrås Espetvedt, som er savnet etter vannscooterulykken i Salhusfjorden fredag ettermiddag.

Lørdag endret de søket fra redningsaksjon til søk etter antatt omkommet person.

– Vi har hatt båter på vannet gjennom helgen og fram til klokka 21 søndag, da det ble mørkt. Det har blitt gjort både strandsøk og søk på vannet, men det har ikke vært noen funn, sier Hordvik til Nordhordland.

Han forteller samtidig at værforholdene er fine, men at ulike omstendigheter gjør at søket er krevende.

– Fjorden er dyp, og det er mye strømninger i vannet. Det gjør det ikke lett å gjennomføre søk, sier Hordvik.

Mandag morgen og formiddag er blitt brukt til å planlegge for videre søk basert på informasjonen politiet har, forteller Hordvik.

– Ingen av nødetatene er ute og søker mandag. Vi har likevel et håp om å finne Nicolai, og vi søker videre, sier han.