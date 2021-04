Bergen Engines-saken: Sp mener at tilliten til Høyre er svekket

Statsminister Erna Solberg (H) og fire statsråder er innkalt til høring på Stortinget om forsøket på å selge motorfabrikken i Bergen til det russiskeide selskapet TMH International.

Politikerne må svare på hvorfor tre departementer godkjente salget av en motorfabrikk med strategisk viktig teknologi til russiske interesser, før regjeringen gjorde en helomvending og stanset prosessen.

Bergen Engines har laget motorer til en rekke norske forsvarsskip og har vedlikeholdsavtaler med både Forsvaret og flere andre Nato-land, deriblant USA. Bak TMH står kjente oligarker, som antas å ha nære forbindelser til Kreml og president Vladimir Putin.

– Naivt

Emilie Enger Mehl (Sp) er saksordfører i saken. Hun mener at regjeringen har hatt et naivt forhold til utenlandsk oppkjøp som en trussel mot Norges sikkerhet og beredskap.

– Høyre var i ferd med å gi Russland tilgang på maskinrommene i våre forsvarsskip, og sende en gavepakke med teknologi av stor militær strategisk betydning som russerne kunne brukt for å bygge opp sitt forsvar, sier Mehl til NTB.

Sp mener regjeringen har sviktet i å beskytte norske interesser ved å la salget av Bergen Engines passere uten en sikkerhetsvurdering.

– Hele tre departementer godkjente salget til russerne før regjeringen gjorde en helomvending og likevel stoppet transaksjonen etter å ha visst om saken i flere måneder. Stortinget må komme til bunns i hvordan Erna Solberg kunne la salget gå så langt at ingen i regjeringen grep inn før etter massiv kritikk i offentligheten, sier Mehl.

Sier saken kunne vært løst annerledes

Heller ikke Anniken Huitfeldt (Ap), som er leder av utenriks- og forsvarskomiteen, er imponert over statsministerens håndtering av saken. På spørsmål fra Huitfeldt i den siste muntlige spørretimen i Stortinget før påske, vedgikk Solberg at saken kunne vært løst annerledes.

– Det er viktig å gå igjennom og se på erfaringene fra salget med Bergen Engines. Det er regjeringen ganske ydmyk på at vi må gjøre, sa hun.

Ifølge statsministeren har regjeringen jobbet med saken siden den ble varslet til Utenriksdepartementet i desember. Hun viser også til at de på et tidligere tidspunkt ikke var på et sted i prosessen hvor de kunne uttale seg.

Justisminister Monica Mæland (H) kunngjorde 23. mars at regjeringen hadde besluttet å stanse salget av sikkerhetshensyn, etter sterkt press fra Stortinget.

Regjeringen besluttet å bruke sikkerhetsloven for å stanse salget. Men kort tid etter ble det kjent at en ansatt i Utenriksdepartementet i chattemeldinger på Facebook hadde opplyst nåværende Bergen Engines-eier Rolls-Royce om at salget neppe ville kunne stanses med norsk lov.

Mehl mener dette bekrefter at regjeringen ikke har hatt kontroll på nasjonal sikkerhet og beredskap. I tillegg hadde Rolls-Royce varslet Utenriksdepartementet om salget i desember i fjor.