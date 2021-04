Hele tre av ti Ap-velgere ønsker regjering uten SV

Riktignok er det et flertall på 53 prosent som er for en trepartiregjering med både Ap, SV og Sp, slik som Ap-ledelsen ønsker, men et stort mindretall er altså enig med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, skriver Aftenposten.

– Dette er ikke overraskende. Mange ønsker en praktisk og jordnær politikk som utvikler hele landet, og en skatte- og avgiftspolitikk som ikke rammer vanlige folk for hardt, sier Vedum i en kommentar til avisen.

Partisekretær Kjersti Stenseng ønsker ikke å kommentere det store mindretallet, men understreker i en SMS til avisen at Ap bare har én plan: en rødgrønn trepartiregjering.

Vedum selv har hele tiden sagt at han ikke ønsker å gå inn i regjering med SV, og at han foretrekker et alternativ med kun Ap og Sp. Men blant hans egne velgere er det 34 prosent som vil ha med SV.

Hele 95 prosent av SVs velgere svarer at de foretrekker en regjering med både Ap, Sp og SV.

Meningsmålingen er utført av Norstat for Aftenposten.