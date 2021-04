To alvorlig skadd i MC-ulykke i Sørumsand

Et felt er åpnet på fylkesvei 173 som følge av ulykken. Trafikken dirigeres på stedet inntil veien er ryddet.

– Alvorlig skadd, men ikke kritisk skadd

– Foreløpige opplysninger tyder på at det er en mann i 40-årene og en mann i 50-årene som er alvorlig skadd, men ikke kritisk skadd, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NTB.

Begge motorsyklistene ble fløyet med luftambulanse til Ullevål sykehus klokka 16.46 søndag, cirka en time etter at politiet fikk melding om kollisjonen.

Det ble først meldt om at tre MC-er var involvert i ulykken. Politiet sier nå at det kun var to som kolliderte. En tredje MC-fører kjørte bak den ene, og ble ikke skadd. Denne motorsyklisten var vitne til ulykken.

Trolig frontkollisjon



Operasjonslederen sier at det kan dreie seg om en frontkollisjon ved at den ene MC-en kom over i motgående kjørefelt under en forbikjøring.

Ulykken skjedde nær krysset Borgenveien/Blakersundveien.

Politiet fikk den første meldingen om ulykken klokka 15.48 søndag.

