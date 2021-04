Togtrafikken stanset i Kongsberg grunnet gressbrann

Det er manuell dirigering i et kjørefelt på stedet, opplyser politiet.

Det er snakk om mange småbranner i vegetasjon langs jernbanen over en større strekning. I tillegg er det spredningsfare til bebyggelse i området, melder Sørøst politidistrikt på Twitter.

De skrev først at hus måtte evakueres, men rundt klokken 15.16 søndag opplyste de at det da ikke var behov for evakuering.

Rundt 20 minutter senere meldte politiet at brannvesenet ikke lenger er veldig bekymret for brannen, og at en skinnegående vannvogn var på vei til stedet.

Vannvognen fra Bane Nor og et helikopter har deltatt i slukkingen.

Klokken 17.51 melder Vegtrafikksentralen sør at det vil være manuell dirigering en stund til på E134 mellom Meheia og Saggrenda, og på strekningen Kongsberg – Notodden.

Ifølge sentralen er årsaken at etterslokking av brannen vil pågå utover kvelden og natt til mandag.