Tyskland minnes pandemiens ofre

Over 3,1 millioner tyskere har hittil fått påvist koronasmitte, og pandemien har krevd over 80.000 liv. I dag holder landet nasjonale minneseremonier for de døde. Statsminister Angela Merkel fikk første dose av AstraZeneca-vaksinen fredag.

Israel opphever munnbind-påbud

Munnbind innendørs er fortsatt påbudt, men fra i dag er det ikke lenger påbudt å bruke munnbind utendørs i Israel. Helseminister Yuli Edelstein kunngjorde avgjørelsen tidligere i uka og viste til at smitteraten i landet er svært lav takket være effektiv vaksinering.

Sykkelritt i Nederland og Tyrkia

Det norske profflaget Uno-X er representert når Amstel Gold Race går fra Valkenburg til Berg en Terblijt i Nederland. Laget har også ryttere med i Tyrkia rundt, der siste etappe går i dag.

Alpin-NMs siste dag

Kvinnenes slalåmrenn står på programmet i norgesmesterskapet i alpint i Oppdal. På startstreken står blant andre Thea Louise Stjernesund, som tidligere i uka tok gullet i storslalåm. Dette er avslutningsøvelsen i årets NM.