417 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 417 koronasmittede i Norge. Det er 146 færre enn snittet de siste sju dagene og 311 færre enn tilsvarende snitt for en uke siden.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.944 nye smittetilfeller i Norge, som gir et snitt på 563. Dette er en synkende trend sammenlignet med tilsvarende snitt for sju dager siden, som lå på 728.

25 personer korona-anmeldt etter fester

Politiet i Oslo brøt i natt opp tre fester med til sammen 25 deltakere. Alle er anmeldt for brudd på koronaforskriften.

Også andre steder i landet meldes det om festbråk. Vest politidistrikt har mellom klokka 22 og klokka 4 registrert 61 oppdrag knyttet til ordensforstyrrelser, hvorav de fleste var i Bergen.

13-årig jente kjørte av veien med stjålet bil

Tre jenter i alderen 13–16 år er skadd i en utforkjøring i Andebu i Sandefjord kommune. En 13-åring kjørte bilen, etter at hun stjal den hjemme.

To av jentene ble kjørt til Sykehuset Vestfold i Tønsberg for behandling og én ble kjørt til legevakta.

Bilbrann i tunnel på E6 i Nordland

To personer er fløyet til sykehus etter å ha pustet inn røyk under en bilbrann i Kobbskartunnelen på E6 i Sørfold kommune i Nordland.

Kobbskartunnelen er 4.457 meter lang og er den lengste av tunnelene på E6 mellom Fauske og Innhavet.

Japan ber om flere vaksiner

Japans statsminister Yoshihide Suga ber Pfizer om å få tilsendt flere koronavaksiner slik at landet kan sikre vaksinering av alle planlagte grupper fram til september. Det opplyste japanske embetsfolk i natt norsk tid.

Pfizer svarer at selskapet skal diskutere anmodningen i detalj med den japanske regjeringen. Smittespredningen øker i Japan, noe som skaper tvil rundt hvorvidt OL kan bli gjennomført i sommer.

USA og Kina i klimasamarbeid

Kina og USA forplikter seg til å inngå klimasamarbeid med hverandre og med andre land. Det skriver USAs klimautsending John Kerry og Kinas klimautsending Xie Zhenhua i en felles uttalelse.

Førstkommende torsdag og fredag arrangerer USAs president Joe Biden et digitalt klimatoppmøte. Han har invitert 40 verdensledere. Kinas president Xi Jinping har ikke bekreftet om han skal delta.

Nytt Zuccarello-mål da Wild utklasset Sharks

For andre gang på to dager vant Minnesota Wild over San Jose Sharks, denne gangen med hele 5–2. Mats Zuccarello sto for ett mål og en assist.

Nordmannen scoret sitt tiende mål for sesongen – og det fjerde på tre kamper – etter 14.35 i første periode. Kampen ble spilt i St. Paul i natt norsk tid.