Til NRK sier Nakstad at det som har skjedd i helgen, er mye av det samme som en så i fjor vår, da mange samlet seg utendørs.

– Det er forståelig at man gjerne vil det, men nå har man et mer smittsomt virus, vi har et høyere smittenivå enn vi hadde på våren i fjor, og det betyr at blir meteren for kort på grunn av alkohol og mange mennesker, så blir det økt smitterisiko, sier den assisterende helsedirektøren.

– Kontakt mellom folk hovedsakelig har skjedd utendørs



Etter påskeferien gikk smittetallene nedover både nasjonalt og i Oslo

– Nedgangen som begynte i midten av mars, har fortsatt etter påske, men det går sakte. Påska ser ikke ut til å ha forverret situasjonen. Det kan skyldes at folk har etterlevd rådene, og at kontakt mellom folk hovedsakelig har skjedd utendørs der smittefaren er mindre, uttalte overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

– Vi kan bekjempe de muterte virusvariantene hvis vi holder ut

Også assisterende helsedirektør Espen Nakstad gledet seg over at smittetallene flatet ut i Oslo og Viken. Han mener at en medvirkende årsak til nedgangen er at færre reiste til utlandet i påskeferien.

– Og det har vært mindre sosial kontakt mellom mennesker i de fleste kommuner. Samlet sett viser dette at vi kan bekjempe de muterte virusvariantene hvis vi holder ut og fortsetter den solide innsatsen vi alle har gjort de siste ukene, saNakstad til NTB.