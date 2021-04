Overfor Klassekampen kaller lege Gunnar Rusten det et paradoks at lista over vaksinerte domineres av norske navn, mens lista over coronasmittede har et flertall av utenlandske navn.

– Vi hadde fått slått ned smitten mer effektivt med en vaksinestrategi som hadde tatt utgangspunkt i en sårbarhetsindeks basert på adresse, sier Rusten.

Han pensjonerte seg i april i fjor, men ble kort tid etter hentet inn som assisterende bydelsoverlege i Stovner bydel. Han understreker at synspunktene er hans private og ikke er bydelens syn.

Rusten mener det vil være riktig å prioritere del-bydelene der smitten er høyest.

– Nå jobber vi langs to ulike spor: smittesporet og vaksinesporet. Det ville vært klokt å bruke kunnskapen fra smittesporingen til å skreddersy vaksineringen til der smittetrykket er høyest, sier den tidligere fastlegen.