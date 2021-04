Ap-landsmøtet: Forslag om avvikling av abortnemnder

Forslaget skal stemmes over lørdag klokka 9.

– Det betyr å avvikle nemndene. Vi vil ha en forskjell på uke 12 og 18, men også etter uke 12 så er det kvinnen som skal ha siste ord, sier redaksjonskomité-leder Anniken Huitfeldt til VG sent fredag kveld.

– Dette er et stort gjennomslag for AUF. Vi gikk inn i landsmøtet med at en av våre viktigste saker var å avvikle nemndene. Dette feires på Zoom i kveld hos AUF-erne, sier AUF-leder Astrid Willa Hoem.

Harde kamper

Slik lyder forslaget fra redaksjonskomiteen:

«Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18. Kvinnens selvbestemmelse skal sikres.»

Ifølge VG var det fredag kveld harde dragkamper for å finne et kompromiss. Et sentralt ord skal ha vært «utrede», og dette er fortsatt med i forslaget.

Digitalt landsmøte

Abortspørsmålet er et av flere stridstemaer under helgens digitale landsmøte i Ap. På forhånd har et flertall i komiteen gått inn for å utrede et alternativ til dagens nemndsystem for kvinner som ønsker abort mellom uke 12 og uke 18.

Partileder Jonas Gahr Støre er blant dem som har stilt seg bak dette. Selv om han mener at abortnemndene har utspilt sin rolle i sin nåværende form, vil han utrede et alternativ først.

Mindretallet, som består av Ap-topper som Ingvild Kjerkol, Anne Rygh Pedersen, Ina Libak og Rina Mariann Hansen, har derimot gått inn for å avvikle nemndsystemet umiddelbart, noe som i praksis vil bety selvbestemt abort til uke 18.

Tajik vil avvikle

Tidligere under landsmøtet fortalte nestleder Hadia Tajik til NTB at hun har begynt å se annerledes på selvbestemt abort til uke 18. Til å begynne med mente hun hat Ap burde gå forsiktig fram i spørsmålet og at en utredning ville være det beste.

– Men gjennom det siste året har jeg snakket blant annet med folk som selv sitter i nemnd og som forteller at de opplever at maktforholdet er såpass skjevt mellom dem som sitter i nemnda og kvinnen som ber om hjelp, at også de selv ser behovet for at man avvikler nemndene, sa Tajik.

– Det har gjort at jeg er mer åpen for at man allerede nå fatter et vedtak om å avvikle nemndene, la hun til – samtidig som hun vegret seg for å gi klare føringer til landsmøtet.