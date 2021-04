Raymond Johansen: Ja, jeg er skuffa

– Ja, jeg er skuffa, skriver Johansen i et innlegg på Facebook fredag kveld.

Han tapte kampen om å få landsmøtet i Ap med på avkriminalisere små brukerdoser narkotika. Forslaget hadde sterk støtte i Oslo Ap, og Johansen viser til at 58 av 59 bystyrerepresentanter stemte for rusreformen da den ble behandlet i bystyret.

– Unge som bruker rus skal få mer og bedre hjelp

– Jeg tenker ikke på vedtaket på landsmøtet som et nei til endring. Jonas er tydelig på at en Ap-leda regjering vil ha en kraftfull behandlingsreform hvor de tyngste rusmisbrukerne skal få bedre helsehjelp og ikke forfølges med straff. Unge som bruker rus skal få mer og bedre hjelp, og det skal også bli en begrensing på hvor lenge narkotikaovertredelser skal stå på rullebladet. Det er bra, skriver han videre.

– Dette er en sånn sak

Han beskriver at i Oslo lever man tett på konsekvensene av en mislykket ruspolitikk, og sier mange er veldig utålmodige. Tross nederlaget, gir han ikke opp at det kan komme større endringer på sikt.

– Jeg har vært noen år i dette gamet nå og veit at endring tar tid. Det finnes så mange eksempler på politikk som ikke går gjennom på et landsmøte, men som etter hvert som debattene blir flere og kunnskapen større danner grunnlag for et bredt vedtak på et senere landsmøte. Jeg har på følelsen av at dette er en sånn sak, avslutter han.