Dagbladet: Tor Kjærviks drapssiktede sønn medlem av pistolklubb

Politiet bekrefter overfor avisa at de knytter et beslaglagt våpen i saken til den siktede sønnen. Politiadvokat Anne Marie Hustad vil imidlertid ikke gå i ytterligere detalj.

– Videre undersøkelser rundt han og våpenbruk gjenstår å se om blir en del av den videre etterforskningen. Om det blir relevant, vil vi gjøre slike undersøkelser, sier politiadvokaten.

Viser til personvern

Dagbladet har spurt paraplyorganisasjonen Norsk Skytterforbund om opplysninger.

– Vi opplever ikke at vi har mulighet til å oppgi personinformasjon om medlemmer hos oss, basert på forespørsler fra mediene. Beslutningen er begrunnet i personvern, sier generalsekretær Per Iversen.

Den profilerte advokaten Tor Kjærvik (70) ble skutt og drept i sitt eget hjem på Røa i Oslo mandag kveld. Sønnen er siktet for drap, samt for drapsforsøk på Kjærviks samboer.

Prejudisiell undersøkelse

Politiet bekreftet torsdag overfor NTB at de er i ferd med å gjøre en prejudisiell undersøkelse av den drapssiktede.

John Christian Elden, som forsvarer den draps- og drapsforsøkssiktede 36-åringen, har uttalt til NRK at «spørsmålet om tilregnelighet sikkert vil være sentralt for politiet under etterforskningen».

Den siktede, som ikke tidligere er straffedømt, ble onsdag fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud og med medieforbud de to første ukene.