Det opplyser Oslo universitetssykehus, ifølge VG.

Sykehuset opplyser at omfanget av smittede pasienter trolig skyldes at flere av de smittede pasientene delte et firesengsrom.

Også tre ansatte har testet positivt. Disse antas å ha blitt smittet på jobb. Som følge av utbruddet er ti ansatte i karantene på grunn av nærkontakt med smittet sykepleier eller smittet pasient.

Utbruddet får ingen konsekvenser for driften ved sykehuset.