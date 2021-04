Rus og abort blant stridstemaene på Aps landsmøte

Torsdag benker 300 delegater seg foran skjermene i det ganske land til det første digitale landsmøtet i Arbeiderpartiets 134 år lange historie. Klokka 10 holder Ap-leder Jonas Gahr Støre sin innledningstale.

Der skal et nytt partiprogram vedtas, og delegatene skal drilles i politisk argumentasjon foran valgkampen.

– Veiskille

Årets valg kan være Støres siste sjanse til å bli statsminister.

– Dette er et veiskillevalg, sier han.

En fersk meningsmåling viser at Støre nå puster Erna Solberg (H) i nakken som den foretrukne statsministeren med 33 mot 37 prosent oppslutning.

Ap-lederen har selv ledet arbeidet med det nye partiprogrammet.

– Det er mer tydelig og med større ambisjoner, slo han fast på en pressekonferanse tidligere denne uka.

I programmet er det bare tre dissenser – på abort, atomvåpen og iskanten, det vil si hvor langt nord grensa for petroleumsaktivitet skal gå.

– Det forteller at vi grunnleggende er samlet om de store valgene, mener Støre, som utpeker arbeid til alle, en velferdsstat som sier nei til høyresidens privatiseringspolitikk og det Ap kaller «en rettferdig klimapolitikk» som partiets tre hovedsaker foran valget.

Rusreformen splitter

Men partiet er sterkt splittet særlig i synet på regjeringens rusreform, der et av hovedgrepene er å avkriminalisere bruk og besittelse av mindre mengder narkotika. Regjeringen er avhengig av Aps stemmer for å få reformen gjennom i Stortinget.

Men mange i Ap frykter at reformen vil senke terskelen for rusbruk blant ungdom. Samtidig har Ap lenge hatt programfestet at tunge rusbrukere skal møtes med hjelp, ikke straff.

Hvordan forskjellige grupper skal møtes med ulike reaksjoner for samme handling, kan bli en juridisk nøtt som Ap til nå ikke svart på.

Hittil har partileder Støre ikke villet si hvor han selv står i saken for ikke å kortslutte debatten innad i partiet. Han har imidlertid varslet at han vil komme med sitt syn på landsmøtet.

Aps redaksjonskomité, under ledelse av Anniken Huitfeldt, er i gang med å snekre et forslag til uttalelse som de håper landsmøtet kan stille seg bak. Uttalelsen vil bli offentliggjort fredag formiddag.

Abort

Også når det gjelder abort kan det bli høy temperatur i den digitale salen.

I abortspørsmål går flertallet inn for å utrede et alternativ til dagens nemndsystem for kvinner som ønsker abort mellom uke 12 og uke 18. Støre er blant dem som har stilt seg bak dette.

Selv om han mener at abortnemndene har utspilt sin rolle i sin nåværende form, vil han utrede et alternativ først.

Mindretallet, som består av Ap-topper som Ingvild Kjerkol, Anne Rygh Pedersen, Ina Libak og Rina Mariann Hansen, gå derimot inn for å avvikle nemndsystemet umiddelbart, noe som i praksis vil bety selvbestemt abort til uke 18.

Ifølge Støre er det også klart at Arbeiderpartiet vil reversere endringene i abortloven som regjeringen har gjennomført.

Atomvåpen

Tidligere AUF-leder Ina Libak er også en av to i programkomiteen som mener at Ap bør gå inn for at Norge signerer FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

Flertallet, deriblant Støre, mener det i dagens sikkerhetspolitiske situasjon er politisk umulig for et Nato-land som Norge å undertegne FN-traktaten «uten å redusere vår mulighet for innflytelse og beskyttelse.»

Spørsmålet sto også på dagsordenen på landsmøtet i 2019. Da fikk Støre solid flertall for sitt nei.