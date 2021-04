599 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 599 koronasmittede i Norge. Det er 140 færre enn dagen før og 334 færre enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt var det registrert 105.607 koronasmittede personer her i landet siden februar i fjor, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

USA setter Johnson & Johnson-vaksineringen på pause i minst en uke til

Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC kommer ikke med noen ny vurdering av Johnson & Johnson-vaksinen før om minst en uke. Dermed forlenges stansen i bruk av vaksinen. Den ble satt på vent tirsdag, etter tilfeller med blodproppsymptomer hos vaksinerte.

Et rådgiverpanel til folkehelseinstituttet møttes onsdag, og etter lange diskusjoner kom panelet fram til at de trenger mer tid til å granske tilfellene. De vil ikke komme med noen anbefaling før de møtes igjen, trolig om en uke eller ti dager, skriver New York Times.

Medier: USA planlegger sanksjoner mot Russland for dataangrep og valginnblanding

Biden-administrasjonen planlegger sanksjoner mot russiske tjenestepersoner og organer, opplyser kilder til amerikanske medier. Sanksjonene kommer angivelig som svar på dataangrepet mot det amerikanske selskapet SolarWinds og for angivelige forsøk på valginnblanding.

Sanksjonene kan bli lagt fram allerede i dag og vil trolig rettes mot minst et titall personer, blant dem tjenestepersoner fra den russiske regjeringen og det russiske etterretningsapparatet, og rundt 20 organer. I tillegg kan så mange som ti russiske tjenestepersoner og diplomater bli utvist.

Person fastklemt etter frontkollisjon i Østerdalen



En person sitter fastklemt etter at en personbil og et vogntog frontkolliderte på riksvei 3 i Kvikne i Innlandet.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 2.23 i natt. Den skjedde ved Ya bru.

Trailersjåfør fastklemt etter kollisjon i Agder

En sjåfør sitter fastklemt etter at to lastebiler har kollidert på E18 i Risør. Politiet ble varslet om ulykken klokka 5.12.

– To lastebiler har kollidert i østgående løp ved tunnelen like sør for Vinterkjerrkrysset, opplyser Agder politidistrikt.

Resistent malaria får fotfeste i Afrika

I en artikkel i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet beskriver forskerne en økt forekomst av en mutasjon av malariaparasitten som er resistent for eksisterende medisiner.

Det har vært en økende bekymring over konsekvensene dersom forekomsten av den resistente mutasjonen skulle få fotfeste over store deler av det afrikanske kontinentet. Årlig er det omtrent 229 millioner tilfeller av malaria.