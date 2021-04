Johansen: Gjenåpningen av Norge avhenger av Oslo

Statsminister Erna Solberg (H) kunngjorde denne uken at Norge vil starte gjenåpningens første trinn på fredag.

Men Oslo har lenge hatt langt strengere tiltak enn resten av landet. Mens resten av Norge så smått vil ta sine første steg mot en mer normal hverdag, forblir hovedstaden stengt.

Både byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og helsebyråd Robert Steen (Ap) er klokkeklare på at det å gi flere vaksinedoser til Oslo vil gagne hele landet – og bidra til en raskere gjenåpning av Norge.

– Så når vi snakker om hastigheten av gjenåpningen av Oslo, er det først og fremst regjeringen som sitter med nøkkelen. Gjenåpningen av hele det norske samfunnet avhenger i stor grad av utviklingen i Oslo, sier byrådsleder Johansen.

– For langt unna mål

Mens den ene vaksinen etter den andre blir gjenstand for grundige undersøkelser, pauser og forsinkelser, går vaksineringen av den norske befolkningen sakte, men sikkert fremover.

Nær 900.000 nordmenn har nå fått sin første vaksinedose. Rundt 300.000 har fått sin andre dose og er dermed fullvaksinert mot covid-19.

Men i Oslo er kun 6 prosent av befolkningen fullvaksinert.

– Vi er for langt unna mål. For å komme dit må vi sette nærmere én million nålestikk totalt, sier helsebyråd Steen.

Mener Oslo-vaksinering er nøkkelen

Helsebyråden mener at det å få kontroll på smitten i Oslo er essensielt for å kunne stanse eller begrense smitten på landsbasis. Det er kun en høy vaksineringsgrad som kan gjøre at man kommer tilbake til hverdagen.

– Vaksinerer vi Oslo, stopper vi smitten i Norge. Først da kan vi snakke om en reell gjenåpning av landet, sier Steen, som etterlyser flere vaksinedoser til hovedstaden.

Raymond Johansen peker på at regjeringens ekspertutvalg – Holden-utvalget – tar til orde for at langt flere vaksinedoser bør prioriteres til Oslo og andre hardt rammede områder.

Byrådslederen peker på at Holden-utvalget slår fast at dette vil ha stor positiv effekt for hele landet, og at det vil gjøre at hele Norge raskere kan lette på tiltakene.

Øker vaksinekapasiteten

Vaksineringen i Oslo har tatt seg opp den siste tiden. Fra å tidligere vaksinere rundt 10.000 innbyggere per uke, ble det i forrige uke satt 24.000 vaksinedoser i hovedstaden.

Nå blir kapasiteten økt ytterligere. Kommunen har nemlig inngått en avtale med Apotekerforeningen, som gjør at folk nå også vil kunne bli vaksinert på apotekene.

Dette medfører at vaksinekapasiteten økes med 10.000. Dermed har Oslo kapasitet til å sette 120.000 vaksinedoser i uka.

– Oslo er klare. Det eneste vi mangler er vaksiner, sier Steen.