Kjøreledning falt ned på tog helt sør i Oslo – passasjerer ble evakuert

Politiet fikk beskjed om hendelsen klokken 16.40 onsdag ettermiddag.

Det ble meldt om flere knuste ruter i togsettet og at mellom tre og fem personer var lettere skadd. To personer fikk behandling for kuttskader av ambulansepersonell.

– Brannvesenet er i gang med å jorde de strømførende ledningene slik at strømmen ledes bort fra sporet og evakuering av passasjerene i toget kan foregå trygt, sa operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB i 17-tiden.

Evakuerte passasjerer

Klokken 17.24 opplyste politiet at evakueringen av passasjerene var i gang. Det var cirka 70 passasjerer på toget.

Politiet har foretatt flere vitneavhør samt snakket med togføreren for å bringe klarhet i hva som skjedde.

– Det er et tog på vei til Ski som har tatt med seg en strømførende ledning akkurat ved Rosenholm stasjon. Og den kjøreledningen, den smalt inn i siden på toget, slik at det var flere vindusruter som gikk , sa politiets innsatsleder på stedet til Østlandets Blad.

Rosenholm stasjon ligger helt sør på Holmlia i Oslo kommune, rett nord for grensa til Nordre Follo kommune.

Uvisst når strekningen er kjørbar

Ifølge Bane Nor berører ulykken lokaltogene L2 mellom Stabekk og Ski, L21 Stabekk – Moss og L22 Skøyen – Rakkestad. Også regionstoget R20 mellom Oslo S og Halden er berørt.

Vy opplyser at det blir satt opp buss på de berørte strekningene.

Ifølge pressevakt Olav Nordli i Bane Nor er det usikkert når togtrafikken kan starte opp igjen.

Til Avisa Oslo opplyser han at det også er meldt om en brann langs sporet i nærheten av Kolbotn.

På Twitter opplyser Bane Nor onsdag kveld at kjøreledningen også ligger nede ved Kolbotn.

Saken oppdateres