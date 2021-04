FHI: Smittespredningen i Norge er synkende – R-tallet er på 0,8

Totalt ble det rapportert om 4.793 smittetilfeller i forrige uke (uke 14). Det er en nedgang på 6 prosent fra uka før, og en nedgang på 19 prosent fra uke 12, skriver FHI i sin ukerapport.

Matematisk modellering viser at den nasjonale smittetrenden har vært nedadgående siden 25. mars, og det gjennomsnittlige reproduksjonstallet (R-tallet) siden den gang har vært på 0,8. R-tallet sier hvor mange en smittet person smitter videre.

Folkehelseinstituttet presiserer at det er stor geografisk variasjon mellom de ulike fylkene. Oslo har klart flest meldte smittetilfeller per 100.000 innbyggere, med 441 i uke 13 og 14 samlet. Deretter følger Viken, som har 346 smittede per 100.000 innbyggere.

Coronasmittede i disse to fylkene utgjorde til sammen 72 prosent av de meldte smittetilfellene i hele landet i forrige uke, men trenden i registrert smitte er synkende i begge fylkene.