Siktelsen mot Tor Kjærviks sønn utvidet til å gjelde drap og drapsforsøk

Den siktede sønnen i 30-årene sitter tirsdag ettermiddag i avhør hos politiet i Oslo. Samtidig etterforskes drapet på Røa mandag kveld for fullt.

– Siktede er nå i avhør. Han har knyttet seg til handlingen. Siktelsen er utvidet til å gjelde drap og drapsforsøk. Dette som følge av etterforskningsskritt, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding klokka 15.

Politiet: Drapsforsøk knytter seg til avdødes samboer



Seksjonsleder Anne Alræk Solem sier til Dagbladet at drapsforsøket knytter seg til samboeren til avdøde. Hun var til stede da drapet skjedde, men kom selv fysisk uskadd fra hendelsen.

Tidligere tirsdag ettermiddag bekreftet politiet at det er advokatens sønn som er siktet i drapssaken. Avhøret av mannen i 30-årene startet tirsdag ettermiddag.

Mannen har fått oppnevnt advokat John Christian Elden som forsvarer. Under avhørene bistås mannen av advokat Sol Elden.

Langvarig konflikt

Advokat Tor Kjærvik ble funnet skutt og drept i sitt eget hjem sent mandag kveld. Foto: Berit Roald / NTB Foto: Berit Roald / NTB

Det skal ha vært en langvarig konflikt mellom den drepte advokaten Tor Kjærvik og den siktede mannen i 30-årene, opplyser forsvareren.

Advokat John Christian Elden opplyser til NRK tirsdag at det skal ha vært en konflikt mellom advokaten og det siktede familiemedlemmet.

– Det har vært en konflikt her over noe tid, en familiekonflikt, som har fått et tragisk utfall, sier Elden.

Uklart motiv



Fakta om Tor Kjærvik Advokat Tor Kjærvik ble skutt og drept på Røa i Oslo mandag kveld. * Kjærvik har nylig fylt 70 år og har en lang yrkeskarriere som forsvarsadvokat bak seg. * Han var tilknyttet advokatfellesskapet Advokatene ved tinghuset. * Kjærvik har forsvarer i en rekke profilerte saker, blant annet som forsvareren for Kristin Kirkemo under Orderud-saken, men også i Nokas-saken i Stavanger, Landås-saken i Bergen og i straffesaken om innsidehandel mot Rune Brynhildsen. * Kjærvik var ferdig utdannet jurist i 1978. * Kjærvik ble så politifullmektig i Romerike politidistrikt og senere konstituert politimester i Sør-Varanger. * Kjærvik har også idrettsbakgrunn. Han har spilt på ungdomslandslaget i håndball. (Kilde: NTB)

Den siktede mannen i 30-årene meldte seg selv for politiet etter drapet som skjedde i boligen til den kjente advokaten.

Politiet har ikke kommentert hva de tenker kan ha vært et mulig motiv bak handlingen.

Ransaking

Tirsdag utførte politiet i Kongsberg en husransakelse på en adresse i Skavanger-området i byen i forbindelse med etterforskningen, skriver Laagendalsposten og Avisa Oslo.

Anne Alræk Solem bekrefter at ransaking er gjennomført i forbindelse med drapsetterforskningen, men vil ikke bekrefte den aktuelle adressen.

Naboer reagerer: – Forferdelig



I nabolaget på Røa, der Tor Kjærvik bodde og hvor drapet skjedde mandag kveld, reagerte beboerne på det som har skjedd. Liv Thorvaldsen bor i nabolaget og var på hils med Kjærvik i mange år.

Mandag kveld var hun på besøk hos datteren som bor like ved leiligheten til advokaten og så ham da han kom hjem mellom klokka 20 og 20.30 på kvelden. Selv hadde hun ikke hørt noen skudd, men datteren fortalte senere at det hadde hun fått med seg.

– Jeg synes det er forferdelig at dette er skjedd, særlig med tanke på at han var en sånn fredfull mann, sier hun om drapet.

Saken oppdateres