Regjeringen går inn for å starte gjenåpningen av samfunnet

– Da jeg redegjorde for Stortinget sa jeg at vi ville basere oss på data ikke datoer når vi skulle åpne opp, og vi er nå der at vi kan gjennomføre første steg av gjenåpningsplanen, sier Solberg.

Det er utviklingen i smittesituasjonen og sykdomsbyrden, kapasiteten i helsevesenet og antallet som er vaksinert som gjør at Solberg-regjeringen nå vil åpne opp.

– Tiltakene som ble innført før påske synes å ha god effekt. Derfor reverserer vi disse tiltakene nå fra og med fredag, sier Solberg.

Tometeren skrotes – nå gjelder enmetersregelen igjen

Da tiltaksnivået ble strammet inn før påske, gikk vi fra 1 til 2 meter i avstandskrav. I første trinn av gjenåpningen av Norge reverseres dette, slo statsministeren fast på en pressekonferanse tirsdag.

Dermed er det igjen enmetersregelen vi er blitt kjent med siden mars i fjor som er gjeldende.

Det vil imidlertid være krav til 2 meters avstand mellom grupper på enkelte arrangementer.

Nasjonal skjenkestopp oppheves

– Regjeringen åpner for skjenking fram til klokken 22 der det er matserving fra fredag, opplyste Solberg (H).

Krav om matservering og skjenkestopp klokken 22 var også gjeldende før 25. mars.

En del kommuner har innført skjenkestopp lokalt.

Store deler av Norge må fortsatt leve med strenge tiltak

Statsminister Erna Solberg (H) bekrefter at folk som bor i Oslo og Viken fortsatt må leve under strengere begrensninger enn andre deler av landet.

Solberg medga at «det er vanskelig å si» når også folk som bor i Oslo og Viken for fullt kan ta del i gjenåpningen av Norge, som hun varslet kunne starte i slutten av denne uka.

Regjeringen lemper på de nasjonale tiltakene, men i Oslo og Viken er det innført regionale og lokale smitteverntiltak, som trumfer de nasjonale.

– Oslo og Viken er kjernesteder for mye av smitten i Norge nå, og det er klart at v må se et enda lavere smittetrykk i Oslo før man kan åpne mye, sa statsministeren, og viste til de lokale tiltakene i hovedstaden.

– Så det er opp til lokalpolitikerne i Oslo å vurdere akkurat når de kan åpne litt. Det er fortsatt høyt smittetrykk og at det er grunnen til at vi forlenget tiltakene for områdene rundt Oslo i Viken med to uker. Det er klart at det tar litt lengre tid, sa hun.

– Oslo og Viken er kjernesteder for mye av smitten i Norge nå, og det er klart at vi må se et enda lavere smittetrykk i Oslo før man kan åpne mye, sier statsminister Erna Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Solberg: J&J-vaksine-problemene har liten påvirkning på gjenåpningen

Solberg sier at det vil ta lenger tid før alle er vaksinert hvis vi ikke kan bruke Johnson & Johnson-vaksinen.

Men det at Johnson & Johnson tirsdag varsler at de utsetter utrullingen av vaksinen i Europa mens mulige bivirkninger granskes, påvirker ikke gjenåpningsplanen i Norge, sier Solberg.

– For gjenåpningen fremover er det fortsatt tre parametere vi skal vurdere, og vaksinene er ett av dem. Hovedtyngden av Johnson-vaksinen ville kommet i juni, så for neste trinn i mai vil den ha mindre betydning, sier statsministeren.

– Men det har betydning for når vi er ferdig med vaksineringen, det må vi være tydelige på. Da er det enda viktigere at vi oppnår resultater på de to andre parameterne, smittesituasjonen og kapasiteten i helsevesenet. Jo færre vaksinerte, jo viktigere blir de andre parameterne i en videre gjenåpning, sier Solberg.

Mer fysisk undervisning for studenter

Regjeringen åpner for at studenter i områder uten høy smitte får mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken.

– Mange studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter kan nå være mer fysisk til stede ved undervisning og at lesesaler og bibliotek kan holde åpent med smitteverntiltak, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Dagens tiltak i de 20 kommunene i Viken som har regionale tiltak fastsatt av regjeringen, og kommuner med strenge lokale forskrifter, slik som Oslo kommune, videreføres.

– Vi har bedt FHI og Helsedirektoratet vurdere mulighetene for å myke opp reglene for tilgangen til lokaler også på de strengeste nivåene. Planen er å ta en avgjørelse om dette så raskt som mulig, sier Asheim.

Barn som driver kultur, likestilles med idrettsbarna

Samme regler vil heretter gjelde for barn som driver med kulturaktiviteter som for dem som er i barneidretten. Det betyr flere tilskuere på arrangementer.

Barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sa på pressekonferansen tirsdag at han hadde gode nyheter til de barna som ikke er aktive i idretten.

– Også de som driver med andre fritidsaktiviteter enn idrett, kan nå være inntil 50 personer til stede. Idrett og kulturarrangementer behandles nå likt. Det vil kunne være 100 tilskuere hvis det er fast tilviste plasser, slik regelen er for andre arrangementer, sier Ropstad.

Vurderer neste trinn i gjenåpningen tidlig i mai

– I første halvdel av mai vil vi vurdere om forholdene ligger til rette for å gjennomføre trinn 2 i gjenåpningsplanen i løpet av mai måned. Det vil selvsagt være avhengig av smittesituasjonen, sykdomsbyrden og kapasiteten i helsevesenet, sier statsminister Solberg.

I trinn 2 vil regjeringen prioritere lettelser for barn og unge og studenter. Men det vil også komme lettelser for de bredere lag av befolkningen. Det betyr blant annet mer fysisk undervisning, at flere kan samles hjemme og i forbindelse med arrangementer og at skjenketiden utvides til midnatt.