Det understrekes at smittesituasjonen er veldig ulik i forskjellige deler av landet, og at det fortsatt er behov for strengere lokale tiltak enkelte steder, spesielt i hovedstadsområdet.

– De nasjonale tiltakene bør derfor etableres som trinn 1, samtidig som det gjennomføres geografisk differensiering av tiltakene ved bruk av lokale og regionale tiltak, skriver Helsedirektoratet i forkant av regjeringens coronapressekonferanse tirsdag.

Anbefalingen viser til regjeringens gjenåpningsplan, som ble lagt fram forrige uke.

Slutt på skjenkestopp

Planen består av fire trinn, hvor det første innebærer at man letter på tiltakene som ble innført før påske.

Det betyr:

* Inntil fem gjester i private hjem.

* Arrangementer som kun samler personer fra én kommune kan gjennomføres.

* Skjenking til klokka 22, med krav om matservering.

* Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.

* Treningssentre kan åpne igjen.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet mener gjenåpningsplanen for Norge kan settes i gang. Her representert ved direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet og direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

* Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.

* Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser.

* Påbud om hjemmekontor fjernes.

Vil stramme inn på reiser

Foruten tiltakene i trinn 1, anbefales det også på stramme inn på innenlandsreiser.

– Helsedirektoratet mener at anbefalingen om å unngå reiser innenlands bør forsterkes, og at særlig unødvendige reiser inn og ut av områder med høyt smittetrykk bør frarådes, heter det.

For øvrig pekes det på at massetesting og skjevfordeling av vaksiner til områder med mye smitte kan bidra til å få avviklet de nasjonale tiltakene raskere.