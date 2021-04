Drapssiktet i Oslo ennå ikke avhørt

Det var like før klokken 21 mandag kveld at skytingen fant sted på en privatadresse på Røa. Den ene mannen ble bekreftet død på stedet. Den andre – en mann i 30-årene – ble pågrepet, siktet for drapet.

Flere vitner skal ha sett deler av hendelsesforløpet. Gjennom natten har politiet drevet teknisk og taktisk etterforskning, samt rundspørring i nabolaget der hendelsen fant sted.

– Siktede har foreløpig ikke fått utnevnt forsvarer, og så snart han har fått det vil det gjennomføres avhør, sier krimleder Anders Johnsrud ved krimvakta i Oslo politidistrikt til NTB tirsdag morgen.

Han forklarer at politiet foreløpig ikke har noe informasjon om at det skal være flere involverte i saken. Johnsrud vil ikke si noe om mulig relasjon mellom de to mennene.

– Det er et sentralt tema for etterforskningen om de kjenner hverandre fra før, men vi ønsker ikke å gå ut med det per nå, sier han.

– Nå sammenfattes info fra det arbeidet som er blitt gjort i natt, og så vil det legges en plan for den videre etterforskningen, sier Johnsrud, som legger til at politiet foreløpig ikke kan gå ut med mer informasjon i saken.

Drapssaken er den første i Norge i år.