– Vi ser på en måte en todeling av landet. Rundt tre firedeler av epidemien foregår i 20 kommuner fra Sarpsborg til Oslo og nabokommunene og så ned til Drammen, sier Aavitsland til NTB.

I dette området blir det neppe noen lettelser med det første, anslår Aavitsland, som påpeker at det meste av landets smitte og sykehusinnleggelser er basert i dette store området.

– Siden landet er så todelt, er det mulig at gjenåpningen bør skje i to hastigheter. I noen kommuner i Viken har det nå skjedd en del lettelser, men nye lettelser i Oslo og Viken er det nok ikke rom for nå, sier han.

– I resten av landet bør det være rom for å prøve lettelser. Det er for eksempel neppe nødvendig å holde Nordlysbadet i Alta stengt fordi det er mye smitte på Holmlia i Oslo, sier Aavitsland.

Kun én innlagt i Nord-Norge

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Det var mandag 288 coronainnlagte pasienter på norske sykehus. Hele 250 av dem er innlagt på sykehus i regionen Helse sør-øst. Til sammenligning er for eksempel kun 28 pasienter innlagt i Helse vest og ni i Helse Midt-Norge.

I Helse nord er det nå kun én pasient innlagt på sykehus med covid-19.

Aavitsland understreker at den øvrige smittesituasjonen i resten av landet er rolig sammenlignet med situasjonen i Oslo og Viken.

– Det er bare et par hundre tilfeller per dag, veldig få sykehusinnleggelser, og vaksinasjonsprogrammet går bra. Det oppstår stadig lokale utbrudd, men disse håndteres greit av kommunene selv, sier han.

– Episenteret er avgjørende

Det avgjørende for den nasjonale epidemien i tiden fremover er hva som skjer i episenteret for epidemien, nemlig Oslo og omegn, fremholder Aavitsland.

– Her går vaksinasjonsprogrammet nå raskt, tiltakene er strenge, og smittesporingen går bra. Forekomsten er nå på god vei nedover. Ellers i landet venter vi mindre og større utbrudd utover våren, men vi regner med at kommunene klarer å håndtere disse utbruddene, sier han.

– Det viktigste tiltaket er intensiv smittesporing slik at man finner alle smittede og stopper utbruddet, sier han.

Lettelser eller forlengelser av tiltak?

Regjeringen presenterte nylig planen for hvordan Norge skal gjenåpnes, en trinnvis plan uten datoer, hvor det fjerde og siste trinnet representerer en normal hverdag omtrent slik vi husker den.

De gjeldende nasjonale tiltakene varer foreløpig til onsdag denne uken, og det vil gjøres en vurdering på om de skal forlenges eller om man skal gjøre lettelser.

Samme dag skal byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo orientere om situasjonen i Oslo.

– Byrådet vil vurdere smittesituasjonen de neste dagene, og på onsdag vil vi presentere hvilke tiltak som vil gjelde i Oslo fremover. Vi kommer til å være veldig forsiktige med lettelser og kommer ikke til å ta noen sjanser, sier Johansen til NTB.

– Håpet vårt er at tiltakene vi nå har vil presse smitten ytterligere ned slik at vi kan åpne mer opp igjen om noen uker, sier han.