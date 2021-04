Åtte av ti mener folk må ta mer ansvar for alderdommen

Ifølge VG er det Rådet for et aldersvennlig Norge som har stilt spørsmål om dette i undersøkelsen Helsepolitisk barometer.

44 prosent oppgir at de ikke er villige til å betale for hjelp og praktisk bistand fra private for å kunne bo hjemme lenger som eldre. Samtidig er 38 prosent villige til å betale for det.

Størst er viljen til å betale blant de yngre – blant dem under 30 år er 48 prosent villige til det. I aldersgruppa 60–74 år svarer 31 prosent det samme, mens 37 prosent over 75 år har betalingsvilje.