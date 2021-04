Mann i 30-årene siktet for drap i Oslo

En mann i 30-årene er siktet for å ha skutt og drept en annen mann på Røa i Oslo mandag kveld. Politiet varsler en pressebrif om drapssaken.

Flere vitner skal ha sett deler av hendelsesforløpet. Gjennom natten har politiet drevet teknisk og taktisk etterforskning, samt rundspørring i nabolaget der hendelsen fant sted.

– Siktede har foreløpig ikke fått utnevnt forsvarer, og så snart han har fått det vil det gjennomføres avhør, sa krimleder Anders Johnsrud ved krimvakta i Oslo politidistrikt til NTB tidlig tirsdag morgen.

Politiet har opplyst til NTB at siktede ikke er kjent for politiet fra tidligere. Han er både etnisk norsk og norsk statsborger, ifølge politiet.

I løpet av morgenen eller formiddagen vil politiet orientere pressen om status i drapsetterforskningen.

Tre-fire skudd

En ambulanse forlot natt til tirsdag stedet der en mann ble skutt og drept på Røa i Oslo. Foto: Torstein Bøe / NTB

En nabo har fortalt til NTB at hun hørte tre-fire skudd. Flere vitner har meldt til Akersposten at en person er sett løpende ut fra en bolig på stedet. Det som sannsynligvis er drapsvåpenet, er sikret av politiet, ifølge TV 2.

– Det er et sentralt tema for etterforskningen om de kjenner hverandre fra før, men vi ønsker ikke å gå ut med det per nå, sa Johnsrud til NTB.

Nettavisen skriver at politiet er kjent med at det skal være en relasjon mellom de to, men at omstendighetene rundt ikke er kjent.

Trolig ingen flere involverte

Det var like før klokken 21 mandag kveld at skytingen fant sted på en privatadresse på Røa. Den ene mannen ble bekreftet død på stedet. Mannen i 30-årene ble raskt pågrepet og siktet for drapet.

Krimvakt Johnsrud forklarer at politiet foreløpig ikke har noe informasjon om at det skal være flere involverte i saken.

– Nå sammenfattes info fra det arbeidet som er blitt gjort i natt, og så vil det legges en plan for den videre etterforskningen, sa Johnsrud, som la til at politiet foreløpig ikke kan gå ut med mer informasjon i saken.

Drapssaken er den første i Norge i år.