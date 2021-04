Kvinne døde etter bybane-påkjørsel i Bergen

Nødetatene fikk melding om hendelsen klokka 12.41.

Vest politidistrikt skriver i en pressemelding at kvinnen var fastklemt under trikken. Like etter klokka 13 ble kvinnen erklært død av lege på stedet.

Påkjørselen skjedde mellom holdeplassene Skjold og Lagunen, og den førte til midlertidig stans i bybanetrafikken og til at fylkesvei 582 ble stengt.

Kriminalteknisk avsnitt er mandag ettermiddag på stedet for å gjøre undersøkelser. Havarikommisjonen er også varslet.