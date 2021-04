Meteorologisk institutt advarer om opp mot 10 og kanskje så mye som 20 centimeter med nysnø enkelte steder.

– Våren er visst ikke helt kommet for å bli ennå? Vi har sendt ut gult farevarsel for snø østafjells, fra søndag kveld til natt til tirsdag! Lokalt kan det komme 10–20 centimeter snø på 24 timer. Kjør etter forholdene, oppfordrer meteorologene på Yr.no.

La bilen stå

Statsmeteorolog John Smits råder folk som allerede har skiftet hjul på bilen, om å vurdere å la bilen stå.

– Selv om de prøver å brøyte, kan det være at nedbøren er så sterk at det legger seg på. Det betyr at det kan være snøføre rett og slett, sier Smits til NRK.

Samme oppfordring har trafikkoperatør Gry Solli ved Statens vegvesens veitrafikksentral.

– Kjør etter forholdene. Har du sommerdekk, bør du vurdere om du skal la bilen stå, sier hun til kanalen.

Usynlig isfilm

Smits sier nedbøren vil komme på hele Østlandet og det meste av Sørlandet. Det er kun på kysten det vil falle som regn, ellers er det snakk om sludd og snø. Spesielt i de høyereliggende områdene vil det komme en del snø.

Hos forsikringsselskapet If håper man at folk får med seg det ferske snøvarselet og passer på å sko bilen deretter. Det er risiko for underkjølt regn.

– Godt veigrep og sikkerhet kommer før alt annet. Selv om det kanskje ikke ligger snø og is på veien på dagtid der du bor og kjører, kan det være en nærmest usynlig isfilm og underkjølt veibane, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz.

– Det vil være store regionale og lokale forskjeller på hvor mye snø som kommer, om den legger seg i veibanen og hvor fort den smelter igjen. Så her lønner det seg å følge nøye med, sier han.

Grovt uaktsom

If minner om at det i kjøretøyforskriften står at «kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende».

Det betyr risiko for oppgjør med politiet dersom dårlig veigrep er en del av årsaken ved en ulykke.

– Skjer det en ulykke hvor dårlig veigrep er en del av årsaken, kan det hende du må betale hele eller deler av skadekostnaden selv hvis forsikringsselskapet anser at du har opptrådt grovt uaktsomt, sier Clementz og viser blant annet til våren for tre år siden da vinteren plutselig kom på besøk og skapte store problemer. Det samme gjorde den året før.

Litt senere i uka kommer imidlertid vårværet tilbake, med temperaturer som kryper oppover, kanskje til og med over 10 grader. Da er trolig snøen som falt, forsvunnet.