Mer enn tre av fire nordmenn svarer ja på spørsmålet om de støtter lik vaksinetilgang for alle land, ifølge undersøkelsen fra Opinions coronamonitor.

76 prosent svarte ja, noe som er en nedgang fra september da 90 prosent svarte det samme.

– Nordmenn har gjennom hele pandemien stått støtt med tanke på global vaksinefordeling, selv om solidaritetsfølelsen svekkes svakt over tid, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Samtidig har oppmerksomheten blant nordmenn vært noe fallende rundt hvordan viruset sprer seg på det enorme kontinentet Afrika, hvor mange land sliter med coronaviruset. Vaksineringen har kommet senere i gang der sammenlignet med flere andre kontinenter.

Fire av ti nordmenn svarer at de er opptatt av coronasituasjonen i Afrika. I mars i fjor svarte seks av ti det samme.

Rundt 1,3 milliarder mennesker bor i Afrika, som hittil kun har fått under 2 prosent av verdens vaksiner, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Det globale Covax-opplegget skal sørge for den globale tilgangen til coronavaksiner. I starten var vaksinefremdriften raskest i de vestlige landene. WHO har gjort det klart at den globale krisen ikke er over før befolkningen i mer fattige land også er vaksinert mot covid-19.