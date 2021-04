Fare for storstreik fra søndag – fristen i meklingen nærmer seg

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. Coronapandemien gjør forhandlingene ekstra utfordrende også i år.

NHO foreslår en lønnsøkning på 2,2 prosent for å sikre konkurransedyktighet opp mot utenlandske aktører.

Det vil reelt sett være en nedgang i kjøpekraften for norske arbeidere ettersom prisveksten er anslått til 2,8 prosent i år. Derfor krever LO en lønnsøkning på minst 2,8 prosent.

I tillegg krever LO et løft for lavtlønte. Ifølge FriFagbevegelse blir dette trolig det avgjørende punktet i meklingen. NHO er imot at det skal gis i det hele tatt og krever at det skal omfatte færre enn tidligere år hvis det skal gis.

Kan bli omfattende busstreik

Til sammen kan rundt 31.500 arbeidstakere blir tatt ut i streik i første omgang dersom partene ikke kommer i mål med meklingen. Fristen er ved midnatt natt til søndag.

LO forhandler på vegne av 180.000 arbeidstakere i NHO-bedrifter. 23.500 LO-medlemmer blir tatt ut i streik fra søndag morgen klokken 6 dersom det ikke blir enighet.

Ettersom de færreste jobber søndag, vil streiken i hovedsak merkes fra mandag morgen.

Både LO og YS tar ut bussansatte, og LO tar i tillegg ut medlemmer fra ferjetrafikken. YS, som tar ut 5.500 bussjåfører, har uttalt at en streik trolig vil føre til alle rutebusser står fra søndag morgen.

Også i høst streiket bussjåførene i Oslo og Viken. Den streiken varte fra 20. september til 1. oktober.

Flere bransjer rammes

Også i bransjer som bygg og anlegg, mat- og drikkeproduksjon, samt enkelte industribedrifter, blir det tatt ut arbeidstakere til streik. LO velger imidlertid å skjerme hardt coronarammede næringer som reiseliv og restaurant.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland har en formidabel oppgave med å få enighet mellom partene. Det er ventet at meklingen kan komme til å gå på overtid.

Forhandlingene som pågår nå i det såkalte frontfaget, er svært viktige fordi de danner en ramme for lønnsøkningen, og dermed legger normen for andre sektorer. I slutten av april skal offentlig sektor begynne sine lønnsforhandlinger.