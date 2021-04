Hjemmekontor har gitt mange psykiske plager, viser undersøkelse

Undersøkelsen er utført for Tryg Forsikring. Forsikringsselskapet opplyser også at antallet saker om behandlingsforsikring ved bruk av psykolog eller psykiater har økt med 30 prosent under coronapandemien.

– For mange har hjemmekontor forenklet hverdagen, men et betydelig antall sliter tidvis med en slik tilværelse, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg.

Han betegner bruken av psykologtjenester på nett som eksplosiv.