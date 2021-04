Ti personer registrert coronasmittet i Moss siste døgn

Den siste har foreløpig ukjent smittevei, opplyser Moss kommune lørdag formiddag.

Til sammen har 1.544 personer fått påvist corona gjennom hele pandemiperioden.

Ingen av de smittede er under 18 år, men fire av de smittede kan knyttes til utbrudd blant ungdom i videregående skolealder. Utbruddet teller nå 31 personer.

Moss kommune er blant de 20 Viken-kommunene som må leve med det strengeste regionale tiltaksnivået i ytterligere to uker.

– Vi hadde selvfølgelig håpet at vi snart kunne åpnet opp noe mer for næringsliv og fritidsaktiviteter for barn og unge i Moss, men vi må dessverre holde ut litt til, sier ordfører Hanne Tollerud (Ap).

– Vi har forståelse for regjeringens beslutning om videreføring av de strenge coronatiltakene for Moss kommune og håper at tiltakene bidrar til at vi ved neste evaluering får ned smittetallene ytterligere og kan starte gjenåpningen også her i Moss, sier hun.