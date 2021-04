Politiet ble varslet om ulykken klokka 8.40 lørdag morgen. Alle nødetatene rykket ut etter at mannen hadde fått en høyballkutter over seg.

– Mannen hadde fått maskinen over seg. Det sto til liv, men han klaget over smerter. Han er fløyet til sykehus for videre undersøkelser, sier operasjonsleder André Kråkenes i Sørøst politidistrikt til NTB.