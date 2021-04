Spesialenheten inn etter at politiet kroppsvisiterte gutt med lommelykt utendørs

En video av hendelsen som skjedde i Øst politidistrikt i begynnelsen av mars, har spredt seg i sosiale medier. I videoen høres det blant annet at gutten får beskjed om å trekke ned buksene sine og løfte på kjønnsorganet mens politibetjenten bøyer seg ned og lyser med hodelykt i skrittet hans, skriver VG. Gutten protesterer mens episoden pågår.

Guttens familie vil ikke kommentere hendelsen eller videoen overfor avisen. Spesialenhetens leder Helle Gulseth opplyser at de vil opprette sak og undersøke hendelsen på eget initiativ etter at de har blitt varslet av VG om filmen.

– Vi skjønner at folk reagerer. Men det er veldig viktig å påpeke at dette skjedde bak en levegg, uten innsyn fra noen. Ingen så hva som skjedde bak denne veggen, forklarer seksjonsleder Marius Gunnerud for nærpolitiet i Øst politidistrikt til avisen.

Han kan ikke gå inn på bakgrunnen for hvorfor politiet gjorde ransakelsen.

Advokat John Christian Elden har sett videoen og sier det ikke er en ordensmessig visitasjon som finner sted.

– Jeg ser fram til å høre begrunnelsen for inngrepet på offentlig sted, om noen vedkjenner seg dette, skriver Elden til avisa.