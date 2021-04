Guro Istad (43) har jobbet som journalist, reportasjeleder og nyhetsleder kultur med erfaring fra både Bergensavisen, Bergens Tidende og VG, og har vært prosjektleder for Oslo Media House. Nå er hun redaktør i Kitchen reklamebyrå.

Planen for Pressens Hus er at det skal bli mye mer enn en kontoradresse for mediefolk og tilby medieinteresserte både debatter, foredrag, kurs og arrangementer.

Guro Istad tiltrer 1. august.