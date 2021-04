Q-meieriene møter staten i retten

Mellom 2004 og 2016 utbetalte myndighetene et distribusjonstilskudd til flere meieriaktører. I ettertid har det vist seg at dette var i strid med EØS-avtalen, og staten har krevd tilbakebetaling for tidsperioden 2010 til 2016.

Det nekter Q-meieriene å godta og dermed blir det rettssak ut av det, skriver Nationen.

Q-meieriene mener kravet er foreldet og påberoper seg at foreldelsesfristen er tre år, mens myndighetene opererer med ti års frist.

Ifølge Kapital dreier det i Q-meieriene sitt tilfelle om i overkant av 10 millioner kroner.

Det er satt av to dager i Oslo tingrett til behandling av saken.