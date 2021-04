Mann siktet for voldtekt i Bergen

Voldtekten skjedde på et offentlig sted, og politiet har etterforsket saken siden i fjor høst, skriver Bergensavisen.

Fredag fremstilles han for fengsling i Bergen tingrett.

– Vi vil be om fire ukers varetektsfengsling og viser til bevisforspillelsesfare, opplyser politiadvokat Trine Frantzen i Vest politidistrikt.

Politiet vil også be om at fengslingsmøtet går for lukkede dører og begjære forbud mot offentlig gjengivelse av kjennelsen.

Mannen er avhørt flere ganger og nekter straffskyld.