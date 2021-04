Munchmuseet omsider ferdigstilt – nå kan flyttingen starte

Åpningen av det nye Munchmuseet har tidligere blitt utsatt flere ganger – sist gang til høsten 2021. Men nå er bygget omsider ferdigstilt, og fredag overtar museet bygningen fra byggherre og eier Oslo kommune.

Det var NRK som først omtalte saken.

Utsettelsen skyldtes blant annet at et avansert klimasystem ikke var ferdig, men i januar ble det kjent at problemene med klimaanlegget er løst.

– Så fra i dag er det Munch som formelt disponerer bygget og skal fylle det med innhold. Det er fortsatt en del arbeider som gjenstår før bygget er ferdig, men vi kan nå etter hvert flytte inn våre dyktige medarbeidere, sier Munch-direktør Stein Olav Henrichsen til NTB.

Alkoholfri skål

Henrichsen sier han er både stolt og glad på vegne av sine 150 medarbeidere som er klare for å komme i gang med å gjøre alt klart for høstens åpning.

– Dette representerer en stor milepæl i Munch-historien og et viktig skritt på veien til målet, som er å åpne et nytt fantastisk stort og flott museumsbygg for publikum.

Han sier de skal markere overtakelsen med en alkoholfri skål for Edvard Munch som testamenterte hele sin kunst til byen og således gjorde den tilgjengelig for hele verden.

Dersom alt går etter planen, kan det nye Munch-museet åpne i løpet av høsten, opplyser Henrichsen.

– Når vi åpner for publikum skal vi ha en skikkelig stor feiring for alle som har lyst til å være med å feire vår store kunstner og det nye fantastiske Munch i Bjørvika.

Milliardprosjekt

Museet får 13 etasjer, med en takterrasse, bar og mesanin på toppen. Fra niende etasje og oppover heller bygningen 20 grader i en mye omtalt knekk.

Til sammen skal bygget huse kommunens samling på rundt 28.000 originale verk av Edvard Munch i tillegg til Stenersen-samlingen.

Kostnadsrammen for byggeprosjektet ble i 2014 beregnet til drøyt 2.256 millioner kroner, mens hele prosjektet ble beregnet til 2.761 millioner.