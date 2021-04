Krevende sporingsarbeid etter coronadødsfall i konspirasjonsmiljø

– Dette er smittevernmyndighetenes mareritt. Det er en motkultur som sprer smitte og som ikke samarbeider, understreker kommuneoverlege Are Løken i Gran til avisen Hadeland.

NTB er kjent med av avdøde var en profilert stemme i det norske konspirasjons- og antivaksinemiljøet.

Kommuneoverlegen sier at mannen som døde tirsdag, skal ha hatt betydelige symptomer i to uker før han døde. Coronasmitten ble bekreftet etter at han døde.

Avdøde skal ha hatt arrangementer i hjemmet sitt 26. og 27. mars. Kommuneoverlege Løken sier til avisen at Gran kommune vil anmelde arrangementet til politiet.

Coronafornektere

Kommuneoverlegene i både Gran og Jevnaker fortviler over det de beskriver som et ekstremt krevende smittesporingsarbeid. Kommuneoverlege Marthe Bergli i Jevnaker sier nærkontakter har gitt smittesporerne feilaktige opplysninger i saken.

– Vi får ikke opplyst om hvem som har vært nærkontakter med hvem, og i ettertid viser det seg at vi har fått opplysninger som ikke stemmer.

Hun sier det i denne sammenhengen knytter seg til personer som fornekter at corona finnes.

Ber alle teste seg

Gran kommune ber på sine nettsider alle som var på arrangementet hos avdøde helgen før påske om å teste seg.

– Gran kommune er blitt kjent med at det ble avholdt to arrangementer, fredag 26. og lørdag 27. mars, på mannens eiendom. Vi vet ikke hvor mange og hvem som har deltatt på arrangementet, men ber deltakerne om å ta en coronatest så snart som mulig, skriver kommunen torsdag kveld.

Alle arrangementer er forbudt i kommunen, men ifølge NRK skal det ha vært opp mot 20 deltakere til stede.

På avdødes nettsider går det fram at han har avholdt flere arrangementer på gården sin. I slutten av mars var temaet Trump og hvem som styrer i USA. På ettårsdagen for nedstengingen av Norge, 12. mars i år, var temaene coronatiltak og maktmisbruk.